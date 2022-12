Netflix zamierza skończyć z dzieleniem kont w 2023 roku

Fot. Netflix

Dzielenie się hasłami do kont Netflixa z przyjaciółmi i rodziną to coś, co robi wielu abonentów, ale gigant streamingowy nie jest zadowolony z tych wszystkich utraconych potencjalnych przychodów. Już w lipcu testowano rozwiązanie w krajach Ameryki Południowej, które zakładało proszenie klientów o uiszczenie dodatkowej opłaty, jeśli chcą, aby ich konta były używane w dodatkowych gospodarstwach domowych.

Na początku mijającego 2022 roku Netflix powiedział, że dzielenie się hasłami było jedną z głównych przyczyn utraty subskrybentów – w sumie ubyło ich około 200 000 – po raz pierwszy od dekady, zauważając, że ponad 100 milionów gospodarstw domowych regularnie korzysta z kont opłaconych przez innych. Wygląda na to, że testy z krajów Ameryki Południowej przebiegły korzystnie, bo firma planuje wprowadzić to we wszystkich krajach już w 2023 roku. Jak donosi Wall Street Journal, Netflix planuje wdrożyć systemy, które sprawią, że użytkownicy będą płacić za dzielenie kont i uruchamianie ich poza głównym gospodarstwem domowym.

Jak to będzie dokładnie wyglądało? Testy w Ameryce Południowej zakładały, że użytkownicy spoza głównego gospodarstwa proszeni są po zalogowaniu o wprowadzenie kodu, który pojawia się na skrzynce odbiorczej właściciela konta. Jeśli nie zostanie wpisany do 15 minut, wówczas wygasa. Jeśli więc użytkownicy nie będą chcieli takiego utrudnienia, będą musieli dodać do dwóch nowych użytkowników do konta. Opcja "dodatkowego użytkownika" pozwalała subskrybentom dodać do dwóch nowych osób do swojego konta, które następnie otrzymują subkonto związane z ich adresem e-mail i możliwością oglądania Netflixa w tym samym czasie, co główny posiadacz konta. Ale to podobno doprowadziło do problemów ze zdefiniowaniem, czym jest gospodarstwo domowe. Dokładny mechanizm, za pomocą którego będzie to robione w przypadku Netflixa w pozostałych krajach nie został jednak jeszcze ogłoszony.

fot. Netflix

Netflix twierdzi, że identyfikuje gospodarstwa domowe na podstawie adresów IP, identyfikatorów urządzeń i aktywności konta. Jeśli konto jest używane poza głównym miejscem zamieszkania przez dłużej niż dwa tygodnie, posiadacze zostaną powiadomieni, aby dodać gospodarstwo domowe lub zmienić swój główny adres na nowy; w przeciwnym razie możliwość oglądania na tym telewizorze zostanie zablokowana. Oprócz testowania dodatkowych opłat za udostępnianie haseł, Netflix współpracuje z Microsoftem, aby jeszcze w tym roku wprowadzić tańszy abonament z reklamami.