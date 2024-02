Netflix - wielkie zmiany. Oto nowy szef działu filmowego

fot. Netflix

Jak donosi portal Variety, Dan Lin zastąpi Scotta Stubera w roli szefa działu filmowego Netflixa. Ma rozpocząć pracę 1 kwietnia 2024 roku i będzie podlegał Beli Bajarii, dyrektorce ds. treści Netflix. Co o nim wiemy i jak sam skomentował tę współpracę?

Netflix - nowy szef działu filmowego

Przypominamy, że Scott Stuber pracował przy produkcji filmowej w Netflixie od 2017 roku. W styczniu 2024 roku pojawiły się doniesienia, że postanowił zrezygnować z posady i ma zamiar założyć swoją własną firmę. Większość insiderów twierdzi, że rozstanie było pokojowe. Jeśli chodzi o jego dokonania, to między innymi podczas pracy w Netflixie zwiększył liczbę oryginalnych produkcji i nawiązał współpracę z takimi ważnymi osobowościami jak Alfonso Cuarón, Spike Lee i Martin Scorsese.

Jeśli chodzi o jego następcę, Dana Lina, jest najbardziej znany z produkcji filmów z franczyzy Lego, adaptacji horroru TO i aktorskiego remake'a Aladyna za pośrednictwem swojej firmy Rideback, z którą teraz musi się rozstać. Współpracował już z Netflixem przy takich tytułach jak Dwóch papieży i Awatar: Ostatni władca wiatru. Przez osiem lat pracował także dla Warner Bros.

Dan Lin o współpracy z Netflixem

Jak sam Dan Lin skomentował przyjęcie oferty Netflixa:

Chociaż w ciągu ostatnich 15 lat, gdy pracowałem w Rideback, wielokrotnie składano mi różne propozycje, nigdy nie mogłem sobie wyobrazić, że opuszczam firmę, póki Bela nie odezwała się do mnie z tą niesamowitą propozycją. W Rideback zawsze chciałem tworzyć filmy z uniwersalną tematyką, które będą atrakcyjne dla widzów na całym świecie. A nie ma na to lepszego miejsca niż firma z największą publicznością na świecie. To niesamowita szansa, której nie mogłem przegapić.

Nie wiadomo jeszcze, jaką strategię zamierza objąć Dan Lin. Scott Stuber w 2023 roku ogłosił, że od tej pory zależy im bardziej na jakości niż ilości w Netflixie. Nie wiadomo jednak, czy jego następca myśli tak samo.

