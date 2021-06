Sex/Life - zwiastun gorącego serialu Netflixa. Czy możemy spodziewać się miłosnego trójkąta?

Fot. Netflix

Netflix wypuścił właśnie zwiastun do swojego nowego serialu Sex/Life, który będzie miał premierę już 25 czerwca tego roku. Jest oparty na książce 44 Chapters About 4 Men znanej autorki kobiecych romansów BB Easton, więc możemy spodziewać się ośmiu odcinków pełnych humoru, miłości i pikanterii.

Produkcja zapowiada się na wyjątkowo zmysłowy romans, w którym będziemy mogli śledzić rozterki głównej bohaterki, Billie Connelly. Kobieta jest przykładną mężatką, która wiedzie spokojne i zupełnie zwyczajne życie, ale nie zawsze tak było. W przeszłości miała okazję przeżyć wiele szalonych uniesień ze swoim byłym kochankiem w Nowym Jorku, o którym nie może zapomnieć, choć złamał jej serce. Sprawy się komplikują, gdy postanawia opisać te wspomnienia w dzienniku, ponieważ wpada on w ręce jej męża, co staje się zagrożeniem dla ich związku. Jakby tego było za mało, tajemniczy i przystojny mężczyzna z przeszłości nagle postanawia ponownie pojawić się w jej życiu, w najmniej odpowiednim momencie. Wplątana w trójkąt miłosny pomiędzy ukochanym a przeszłością, kobieta może przypadkiem doprowadzić do rewolucji seksualnej w swoim małżeństwie.

W głównych rolach będziemy mogli zobaczyć Sarah Shahi jako Billie Connelly i Mike'a Vogela jako jej męża, a Adam Demom wcieli się w byłego kochanka mężatki. Oprócz nich na ekranie pojawi się także Margaret Odette. Producentem jest Stacy Rukeyser, a reżyserować będą Patricia Rozema, Jessica Borsiczky, Samira Radsi i Sheree Folkson.