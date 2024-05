Never Let Go – pierwszy zwiastun. Halle Berry w jednym z najstraszniejszych filmów roku

fot. Lionsgate

Reklama

Alexandre Aja powraca z nowym horrorem, który zadebiutuje w kinach w sezonie jesiennym. Zgodnie z obietnicą Lionsgate podzieliło się pierwszym zwiastunem Never Let Go, w którym główną rolę zagrała Halle Berry. W filmie poznamy losy matki i jej dzieci, którzy muszą zmagać się z tajemniczym demonem, który wystawi na próbę ich rodzinne więzy. Produkcja zapowiada się ciekawie, oferując klimat rodem z dwóch części Cichego miejsca. Zwiastun sugeruje, że to może być jeden z najstraszniejszych filmów tego roku.

Never Let Go - zwiastun

Never Let Go – fabuła, obsada, data premiery

Historia opowiada o samotnej matce (Berry) dwójki bliźniaków, którzy żyją w domu pośrodku lasu, dręczeni przez złego ducha. Ich jedyną nadzieją są ich więzy rodzinne, które potrafią przegnać zło. Rodzina potrzebuje ciągłego kontaktu ze sobą, będąc nierozerwalni, nawet w swoich własnych czterech ścianach. Gdy jeden z chłopców zaczyna wątpić w istnienie zła, łączące ich relacje zostają zerwane, co prowadzi do niebezpiecznej walki o przetrwanie.

Scenariusz horroru napisali Kevin Coughlin oraz Ryan Grassby. W filmie zagrali Halle Berry, Percy Daggs IV oraz Anthony B. Jenkins.

Never Let Go – premierę wyznaczono na 27 września 2024 roku.