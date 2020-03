New Amsterdam - NBC przekłada odcinek serialu opowiadający o pandemii grypy

New Amsterdam to amerykański serial medyczny. Fabuła skupia się na doktorze Maxie Goodwinie, dyrektorze medycznym, któremu zależy, aby szpitalowi przywrócić dawną świetność. Nadchodzący odcinek produkcji miał dotyczyć śmiertelnej pandemii grypy w Nowym Jorku. Wkrótce po nagraniu epizodu gwiazda serialu, Daniel Dae Kim, poinformowała o pozytywnym wyniku testu na koronawirusa. Zachorował też scenarzysta i trzech innych członków ekipy. Obecnie wszyscy są zdrowi.

NBC zdecydowało się przesunąć odcinek o pandemii (zatytułowany zresztą pierwotnie Pandemic), który miał ukazać się 7 kwietnia. Zamiast tego puszczone zostaną powtórki, a finał sezonu zostanie wyemitowany 14 kwietnia. Nowa data emisji odcinka o pandemii nie jest na razie znana.

Twórca serialu, producent wykonawczy i showrunner Schulner popiera tę decyzję. - Świat potrzebuje teraz o wiele mniej fikcji i więcej faktów - wyznaje w emocjonalnym eseju napisanym dla Deadline. Opowiada w nim o genezie odcinka i opisuje niektóre sceny, które wcale nie brzmią, jak fikcja. - Chcieliśmy dać widzom do zrozumienia, że każdego roku grypa potrafi zabić do 80 tysięcy Amerykanów. Najlepszym sposobem na to było przestraszyć was tak bardzo, żebyście poszli myć ręce w trakcie reklam. Pokazaliśmy, co się dzieje, gdy szpital musi stawiać namioty na parkingu, bo każde z łóżek jest zajęte.