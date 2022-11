New Amsterdam - czy Ryan Eggold przeczytał dzienniki na podstawie których powstał serial?

Serial New Amsterdam w bardzo szybki sposób podbił serca widzów na całym świecie, stając się miedzynarodowym hitem. Duża w tym zasługa faktu, że jest w nim odrobina prawdy, a niektóre pokazane w nim wydarzenia wydarzy się naprawdę. Produkcja powstała na bazie dzienników lekarza Ericka Manheimera, który pracował w szpitalu Bellevue w Nowym Jorku. W wywiadzie udzielonemu miesięcznikowi Pani aktor Ryan Eggold opowiedział czy przygotowując się do roli Maxa przeczytał owe dzienniki.

Nie czytałem tych dzienników idąc na casting. Byłem skupiony na tym by w mojej głowie zbudować moją wersję doktora Maxa, który jest przecież fikcyjną postacią. To nie jest Erick. Bałem się, że gdy dowiem się o nim zbyt dużo to wpłynie to jakoś na moją postać. A podczas castingów nie ma miejsca na błędy. Jeśli nie przekonasz wszystkich osób siedzących w tym pomieszczeniu, że się nadajesz do tej roli to wylatujesz. Rzadko zdarzają się powtórki.

Ericka poznałem dopiero na planie i otrzymałem od niego wiele ciekawych wskazówek jak być jeszcze lepszym „nieprawdziwym” lekarzem.