New Tales from the Borderlands - zwiastun przedstawia bohaterów gry. Jest też obszerny gameplay

fot. 2K Games

Już tej jesieni czeka nas debiut New Tales from the Borderlands, czyli kolejnej przygodówki z akcją osadzoną w świecie Borderlands. Nadchodząca produkcja zaoferuje osobną, samodzielną przygodę w z tym znanym i lubianym uniwersum, a gracze będą mieli okazję wcielić się w trójkę zróżnicowanych bohaterów. To właśnie im poświęcony został jeden z dwóch materiałów, które twórcy i wydawca opublikowali w sieci. Drugie wideo to zaś dość długi, bo trwający około 18 minut gameplay, który pokazuje, czego można się spodziewać po rozgrywce.

New Tales from the Borderlands - zwiastun przedstawiający bohaterów

Gameplay z New Tales from the Borderlands

New Tales from the Borderlands - premiera 21 października na PC (wyłączność dla Epic Games Store) oraz konsolach PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch.