Rick i Morty ruszają na przygodę do Dziewięciu Królestw! Bohaterowie promują grę God of War: Ragnarok

fot. Adult Swim

Animowany serial Rick i Morty pełen jest odniesień do popkultury. Bohaterowie co jakiś czas biorą również udział w reklamach nadchodzących gier. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia przy okazji Death Stranding i na taki krok zdecydowano się również teraz, przed zbliżającą się wielkimi krokami premierą God of War: Ragnarok.

W krótkim materiale Rick wybiera się na kolejną przygodę z Mortym. Starszy z bohaterów goli głowę i robi sobie charakterystyczny, czerwony wzór na twarzy. Następnie portal zabiera bohaterów do Dziewięciu Królestw, gdzie Sanchez znajduje Lewiatana, topór, z którego w grach korzysta Kratos.

Pierwszy odcinek nowego, 6. sezonu serialu Rick i Morty jest już dostępny na platformie HBO Max. Gra God of War: Ragnarok zadebiutuje zaś 9 listopada i dostępna będzie na konsolach PlayStation 4 i PS5.