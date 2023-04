New World z wydarzeniem Wiosenny Kwiat. Gracze mogą zdobyć wyjątkowe nagrody

fot. Amazon Games

W dniach 26 kwietnia - 23 maja w New World odbędzie się wydarzenie o nazwie Wiosenny Kwiat. W ramach obchodów tego święta gracze będą mogli pomóc Heroldce Kwiatów w odkryciu tajemnic eterycznego duszokwiatu oraz oczywiście zdobyć przy tym wyjątkowe nagrody.

Do wzięcia udziału w wydarzeniu niezbędne jest posiadanie postaci na co najmniej 20 poziomie doświadczenia, a wiosenne wioski można znaleźć w Urwiskach Monarchy, Jesieniowieczni, Lśniącej Kniei i Tkackich Mokradłach. To właśnie tam można odbierać wiosenne żetony (po jednym dziennie) z imprezowych toreb. To okolicznościowa waluta, którą następnie można wykorzystać na zakup unikatowych przedmiotów, takich jak barwniki czy wzory pancerzy.

New World - Wiosenny Kwiat

Pełną listę dostępnych nagród znajdziecie na oficjalnej stronie New World we wpisie poświęconym nadchodzącemu wydarzeniu.