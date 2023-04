Dying Light 2 jeszcze brutalniejsze. Zobaczcie zwiastun aktualizacji Krwawa Jatka

fot. Techland

20 kwietnia Dying Light 2 doczekało się nowej aktualizacji o wiele mówiącym tytule Krwawa Jatka. Wprowadza ona ulepszenia systemu walki oraz fizyki. Deweloperzy z firmy Techland zadbali między innymi o dodatkowe opcje wykańczania wrogów, które są jeszcze brutalniejsze niż to, co było obecne w grze wcześniej. Być może jest to swego rodzaju odpowiedź na Dead Island 2 i obecny w tej produkcji system FLESH, o którym więcej możecie dowiedzieć się z naszej recenzji.

Na tym jednak nie koniec zmian i nowości. Do gry trafił także system Gear Transmog, który umożliwia zmianę wyglądu wyposażenia, nie wpływając przy tym na statystyki wyekwipowanego sprzętu, a w dniach 20 kwietnia - 4 maja można wziąć udział w wydarzeniu Viral Rush i zdobyć związane z nim nagrody w postaci Pakietu Rahima zawierającego broń oraz dwie skórki.

fot. Techland

Dying Light 2 jest dostępne na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X.