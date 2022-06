New World - twórcy chwalą się nowościami wprowadzonymi od premiery. Są też plany na przyszłość

fot. Amazon Games

Na oficjalnej stronie New World pojawił się wpis, w którym twórcy podsumowują rozwój gry od dnia jej premiery. Przypomnijmy, że MMORPG od Amazon Games zadebiutowało 28 września 2021 roku i od tego czasu doczekało się licznych aktualizacji. Te nie tylko poprawiały błędy, ale też i wprowadzały nową zawartość - zainteresowani mogą zapoznać się z nią teraz taniej, bo gra dostępna jest w ramach letniej wyprzedaży Steam w cenie obniżonej o 40%.

Gra otrzymała między innymi dwie nowe ekspedycje: Serce burzy oraz Pąkle i czarny proch, a także "zmutowane ekspedycje", czyli możliwość ponownego ich rozgrywania, tym razem jednak z dodatkowymi modyfikatorami oraz nagrodami. Miłośnicy sieciowej rywalizacji dostali zaś nową, rozbudowaną ścieżkę nagród PVP, dzięki której można zdobyć wyjątkowe wyposażenie, bronie oraz gesty.

Twórcy wprowadzili również dwie dodatkowe bronie: rękawice próżni, czyli coś nastawionego zarówno na zadawanie obrażeń, jak i wspieranie sojuszników oraz garłacz, który łączy wysoką mobilność z dużymi obrażeniami na krótkim oraz średnim dystansie.

New World - nowości wprowadzone do gry od dnia premiery

Oczywiście nie zabrakło pomniejszych zmian i nowości: usprawniono systemy podnoszenia poziomów, biegłości oraz łupów, a także ułatwiono przenoszenie między regionami i wprowadzono nowych wrogów oraz aktywności w otwartym świecie. Twórcy w dalszym ciągu pracują też nad usuwaniem błędów, poprawianiem balansu oraz karaniem oszustów.

Dowiedzieliśmy się także, co trafi do New World w niedalekiej przyszłości. Gracze mogą szykować się między innymi na nowy region, Terytorium Piaskobrzegów, ekspedycję o nazwie Enneada oraz dwuręczne miecze. Wprowadzono zostanie też opcja wyszukiwania grupy na ekspedycję i dwa kolejne wydarzenia: Turkulon 2022 i Nocne Zło.