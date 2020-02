Wiedźmin w VR. Mod pozwala na zwiedzenie Kaer Morhen w wirtualnej rzeczywistości

Wiedźmin 3: Dziki Gon cieszy się obecnie ogromną popularnością, a do takiego stanu bez wątpienia przyczynił się ubiegłoroczny serial Netflixa. Teraz zaś pojawiła się ciekawa okazja do tego, by powrócić do pierwszej części serii CD Projekt RED. Do sieci trafił fanowski mod, który pozwala na zwiedzenie wiedźmińskiej twierdzy Kaer Morhen w VR.

Twórcą modyfikacji jest Patryk Loan. Na ten moment pozwala ona jedynie na wirtualną przechadzkę po Wiedźmińskim Siedliszczu, ale autor planuje w przyszłości rozszerzać swoje dzieło o kolejne elementy - np. inne lokacje, czy wprowadzić w pełni grywalną kampanię, prolog itp.

Do zabawy konieczne będzie posiadanie gry Wiedźmin (co nie powinno być trudne, bo była ona regularnie przeceniana), odpowiedniego zestawu VR, a także sam mod, którego możecie pobrać ze strony Nexus Mods. Następnie wystarczy tylko zainstalować go zgodnie z instrukcją i już możecie cieszyć się rozgrywką w wirtualnej rzeczywistości.

Zobaczcie też wideo, które prezentuje działanie tej modyfikacji.