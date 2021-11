Niantic udostępni platformę do stworzenia mobilnego metawersum

Źródło: Niantic Labs

Deweloperzy odpowiedzialni za pracę nad takimi tytułami AR jak Pokémon Go czy Pikmin Bloom podzielą się swoją wiedzą z zakresu projektowania doświadczeń rozgrywanych w rozszerzonej rzeczywistości. Firma udostępniła platformę Niantic Lightship, która ma ułatwić tworzenie produkcji AR oraz metawersów bazujących na świecie rzeczywistym. Aby rozkręcić ten obiecujący segment rynku nowych technologii, korporacja stworzy także fundusz inwestycyjny, w ramach którego przeznaczy na wsparcie obiecujących twórców aż 20 milionów dolarów.

Warto zauważyć, że dostęp do Niantic Lightship będzie po części darmowy. Przez pierwsze pół roku deweloperzy nie będą musieli płacić za korzystanie z API do obsługi wielu użytkowników w ramach jednego metawersum. Po upływie okresu testowego aplikacja przejdzie proces weryfikacji. Niantic nałoży na dewelopera opłatę subskrypcyjną wyłącznie wtedy, kiedy z aplikacji będzie aktywnie korzystać 50 tysięcy użytkowników w skali miesiąca.

Narzędzia deweloperskie mają umożliwić tworzenie wieloosobowych doświadczeń AR, w których będzie uczestniczyć do pięciu użytkowników jednocześnie. W synchronizacji danych pomiędzy nimi pomoże m.in. API do generowania trójwymiarowej siatki przestrzennej w oparciu o dane przechwycone przez obiektyw aparatu. Przydatne może okazać się także API do rozpoznawania różnych rodzajów przestrzeni takich jak niebo, ziemia, woda czy budynki.

Wśród firm zainteresowanych Niantic Lightship znajduje się kilka wielkich korporacji w tym m.in. PGA of America, Universal Pictures czy Warner Music Group. Z potencjału tej technologii skorzystają także organizatorzy festiwalu Coachella. Podczas przyszłorocznej edycji wydarzenia uczestnicy będą mogli skorzystać z aplikacji AR, aby obserwować gigantycznego motyla Coachelli lądującego na wieży Spectra.