Electrician Simulator otrzyma DLC. Zobaczcie zwiastun rozszerzenia Smart Devices

fot. Gaming Factory, Ultimate Games

Electrician Simulator to produkcja polskiego Take IT Studio!, w której gracze wcielają się w tytułowego elektryka i zajmują się między innymi kładzeniem przewodów, wymianą gniazdek, a także naprawą różnego rodzaju urządzeń elektrycznych. Ujawniono, że jeszcze w tym miesiącu gra otrzyma pierwsze DLC. Będzie ono zatytułowane Smart Devices, a gracze podejmą się w nim naprawy różnego rodzaju inteligentnych urządzeń.

W Smart Devices dostaniemy nowe sprzęty do naprawy, wśród których znajdą się między innymi inteligentne żarówki czy kamery. Nie zabraknie również dodatkowych zadań oraz zupełnie nowej lokacji. Ciekawie zapowiada się także mechanika Logicznych Modyfikatorów, działająca na zasadzie bramek logicznych - łączenie ich w łańcuchy będzie umożliwiało zmienianie zachowań elektrycznych przedmiotów.

Electrician Simulator - Smart Devices DLC (zwiastun)

Dodatek Smart Devices do gry Electrician Simulator zadebiutuje już 31 maja.