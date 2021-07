Nicolas Cage o porzuceniu Hollywood. Dlaczego nie gra w superprodukcjach?

fot. materiały prasowe

Nicolas Cage był gwiazdą w latach 90. i jego kariera dobrze się rozwijała w latach 2000. W trakcie jednak zaczął dobierać słabe jakościowo projekty, co tłumaczono kłopotami finansowymi. Do 2010 i 2011 roku jednakże wciąż pojawiał się w hollywoodzkich blockbusterach. To wówczas widzieliśmy go w Kick-Ass, Uczniu czarnoksiężnika oraz w Ghost Riderze 2. Potem dobierał już rozmaite produkcje, często niskobudżetowe i zdarzały się też wybory kiepskiej jakości, ale nie raz też bardzo unikalne artystycznie projekty jak choćby wspomniany Pig czy doceniany Joe.

W rozmowie z Variety sam Nicolas Cage wyjaśnił, dlaczego podjął świadomą decyzję o porzuceniu Hollywood i wyjawił, czy powróciłby do niego. W wypowiedziach trochę nawiązuje do bohatera z Pig imieniem Rob.

- Czuję, że uciekłem do własnej dziczy i porzuciłem małe miasteczko zwane Hollywood. Nie wiem, do końca, dlaczego Rob uciekł od bycia gwiazdą. To nigdy nie zostaje wytłumaczone i to mi się podoba w filmie. Jeśli chodzi o mnie, nie wiem, czy chciałbym wrócić. Nie wiem, czy poszedłbym i zagrał w kolejnym filmie Disneya. To byłoby przerażające. Obecnie panuje tam zupełnie inny klimat. Jest tam wiele strachu.

Tłumaczy też, że praca nad wielkimi superprodukcjami jest bardzo ograniczająca aktorsko i jest w niej za dużo presji. To też wyjaśnia, dlaczego w wielkich produkcjach Nicolas Cage grał w określony sposób i przeważnie był za to krytykowany.

- Kiedy kręciłem filmy produkowane przez Jerry'ego Bruckheimera, to była bardzo duża presja. Było w tym sporo frajdy, ale jednocześnie pojawiały się sytuacje w stylu: "Napisaliśmy ten dialog i ma on zostać powiedziany dokładnie w taki sposób". Stawiali kamerę, fotografowali cię i wydawali rozkazy. "Teraz powiedz tę kwestię w taki sposób". Ja na to: "zrobię to, ale też chciałbym spróbować powiedzieć to w inny sposób". Pracując przy niezależnych filmach masz więcej swobody, by eksperymentować. Jest w tym mniej presji i więcej miejsca do zaczerpnięcia tchu.

Pig - na razie nie wiadomo, kiedy odbędzie się premiera w Polsce.