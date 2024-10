Nicolas Cage na planie Spider-Noir. Nowy Pajączek już jest kręcony

Marvel

Ruszyły zdjęcia do komiksowego serialu Spider-Noir, tworzonego dla Prime Video. Będzie to pierwszy aktorski występ zupełnie innej wersji Pajączka. Do tej pory widzieliśmy tę postać w animowanym filmieSpider-Man Uniwersum, gdzie głosu użyczył jej Nicolas Cage.

Spider-Noir – zdjęcia z planu

Na pierwszych zdjęciach z planu widzimy Nicolasa Cage'a w roli Bena Reilly'ego, znanego również jako Spider-Noir. Choć na zdjęcia w kostiumie superbohatera musimy jeszcze poczekać, skoro produkcja już ruszyła, to prawdopodobnie zobaczymy je wkrótce.

Spider-Man Noir - fabuła

Historia będzie opowiadać o starzejącym się i pozbawionym szczęścia prywatnym detektywie z Nowego Jorku z lat 30. XX wieku. Jako jedyny superbohater w mieście musi zmagać się nie tylko z nowymi zagrożeniami, ale również z własną przeszłością.

W obsadzie są również Lamorne Morris, Brendan Gleeson, Abraham Popoola, Li Jun Li, Karen Rodriguez oraz Jack Huston. Data premiery nie została ustalona.

