Nicolas Cage jednak w Star Treku? Jest zainteresowanie

Nicolas Cage nigdy nie krył, jak bardzo kocha Star Treka. On nie jest zwykłym fanem, to prawdziwy Trekkie. Pod koniec 2023 roku poruszył ponownie ten temat w jednym z wywiadów, podkreślając, jak bardzo chciałby zagrać. Mówił, że chciałby być na mostku i i żeby umieścić go na Enterprise. Teraz okazuje się, że ta rozmowa nie przeszła bez echa.

Nicolas Cage w Star Treku?

Aktor ujawnił w nowej rozmowie, że po wspomnianym wywiadzie był kontakt ze strony odpowiedzialnego za Star Treka Paramount Pictures w sprawie zaangażowania go do nowego filmu. Na ten moment są to rozmowy z agentem aktora.

- Słyszałem, że są jakieś rozmowy, ale nic konkretnego. Od wywiadu z 2023 roku było kilka komentarzy ze strony Paramountu, ale kto wie?

Na ten moment wyraźnie nie jest to nic konkretnego i poważnego, ale zdecydowanie ktoś usłyszał o chęciach Cage'a i pomyślał, że dobrze byłoby to wykorzystać. Czas pokaże, czy uda się do tego doprowadzić.

Nie wiadomo, do jakiego filmu by go chcieli, bo w planach mają kilka różnych projektów. Można założyć, że chodzi o Star Treka 4, który ma być pożegnaniem Kirka granego przez Chrisa Pine'a i jego załogi.