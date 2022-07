Nie! hitem. Dobre otwarcie w box office. Jak radzi sobie Thor 4?

fot. materiały prasowe

Nie! poradził sobie dobrze w Ameryce Północnej. Podczas weekendu otwarcia zebrał 44 mln dolarów przy budżecie 68 mln dolarów. Jest to więc otwarcie zgodne z prognozami. Lepsze niż jego Uciekaj!, ale gorsze od To my, które zebrało ponad 70 mln dolarów. Eksperci są zgodni, że to dobry wynik dla filmu opartego na oryginalnym pomyśle. Według szacunków film powinien łącznie zebrać w USA ponad 100 mln dolarów. Wyniki spoza Ameryki Północnej nie są dostępne, bo studio zdecydowało się na premierę dopiero w sierpniu.

Thor: miłość i grom w kolejnym weekendzie zanotował 53% spadku frekwencji, co dało 22,1 mln dolarów (razem 276,2 mln dolarów). Na świecie ma podobny spadki. Tym razem zebrano 31,8 mln dolarów (razem 322 mln dolarów). Sumując, na koncie 598,2 mln dolarów przy budżecie 250 mln dolarów.

Podium zamykają Minionki: Wejście Gru z wynikiem 17,7 mln dolarów. Animacja wciąż się podoba, bo notuje niskie spadki frekwencji w wysokości 34%. Do tej pory w Ameryce Północnej zebrano 297,8 mln dolarów. Na świecie jest podobnie, bo tylko 25% spadku frekwencji. To dało 42,1 mln dolarów z 79 krajów (razem 342,4 mln dolarów). Sumując na koncie ma 640,3 mln dolarów przy budżecie 80 mln dolarów.

Jeszcze niższe spadki frekwencji ma Top Gun: Maverick, bo tym razem wyniósł on 19%. Spadł na piąte miejsce, mając wynik 10 mln dolarów (razem na rynku 635,5 mln dolarów). Identycznie niski spadek ma na świecie, ale ciekawe jest to, że na niektórych rynkach notuje wzrosty na czele z Wielką Brytanią, która zanotowała aż 24% wzrostu. Zebrano 16,4 mln dolarów z 65 krajów (razem 647,1 mln dolarów). Sumując na koncie 1 mld 282,7 mln dolarów.