Avengers 5 i 6 oficjalnie! Tytuły, szczegóły i inne filmy uniwersum. Jest nazwa nowej sagi MCU! [SDCC 2022]

Podczas panelu na San Diego Comic-Con 2022 oficjalnie Marvel Studios ogłasza nową sagę, która zaczęła się wraz z 4. fazą MCU, czyli historiami, które do tej pory oglądamy po Avengers: Koniec gry. Jej nazwa brzmi: The Multiverse Saga, czyli Saga Multiwersum lub Wieloświatu. Ma to więc związek z alternatywnymi światami równoległymi i z uwagi na postać Kanga Zdobywcy nie jest to zaskoczeniem (kim jest Kang? przeczytaj!). Pierwsza saga nosi nazwę Saga Nieskończoności. Multiverse Saga będzie składać się z wszystkich filmów i seriali z faz 4-6 Kinowego Uniwersum Marvela.

Avengers 5 i 6 - MCU ogłasza filmy

Kevin Feige oficjalnie ogłosił, że Multiverse Saga zakończy się dwoma filmami o Avengers, czyli tym samym będą to ostatnie filmy 6. fazy MCU. Potwierdziły się plotki z piątku 22 lipca 2022 roku! Oba filmy noszą następujące tytuły: Avengers: The Kang Dynasty oraz Avengers: Secret Wars. Daty premiery to odpowiednio 2 maja 2025 roku oraz 7 listopada 2025 roku. Nie wyjawiono dodatkowych szczegółów, ani reżyserów i scenarzystów.

Avengers: The Kang Dynasty

Kapitan Ameryka 4 - tytuł

Został też potwierdzony Kapitan Ameryka 4. Zgodnie z plotkami tytuł to Captain America: New World Order. Data premiery została ustalona na 3 maja 2024 roku.

Fantastyczna Czwórka i Thunderbolts - kiedy premiery?

Fantastyczna czwórka ma rozpocząć 6. fazę MCU. Nastąpi to 8 listopada 2024 roku. Potwierdzono też projekt Thunderbolts, czyli coś w stylu marvelowskiej wersji Legionu samobójców (historia grupy złoczyńców). Ma być to ostatni film 5. fazy MCU. Premiera 26 lipca 2024 roku.

MCU - daty premier

Jest też logo Blade'a i data premiery ustalona na 3 listopada 2023 roku. Guardians of the Galaxy Vol.3 mają nowe logo - premiera 5 maja 2023 roku.

Z seriali ujawniono, że serial Agatha Harkness ma tytuł Agatha: Coven of Chaos. Premiera zimą 2023 roku. Natomiast Ironheart doczekała się logo i premiery jesienią 2023 roku. 2. sezon Lokiego pojawi się latem 2023 roku. W tym samym okresie na Disney+ wyląduje Echo. Natomiast serial Tajna Inwazja pojawi się wiosną 2023 roku.