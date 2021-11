Nie czas umierać online - kiedy premiera światowa w PVOD?

Fot. Materiały prasowe

Jak donosi prestiżowy portal Deadline, amerykańska premiera PVOD filmu Nie czas umierać odbędzie się 9 listopada 2021 roku. Będzie on dostępny w USA w platformach Amazon, Apple, Xfinity, DirecTV, Spectrum i Vudu w cenie 19,99 dolarów. Przypomnijmy, że na tym polega PVOD - wykupuje się dostęp na 48 godzin za określoną kwotę.

Film trafia do PVOD, ponieważ MGM i United Artists ustalili jedynie 31 dniowy okres ekskluzywności dla kina. To na pewno oznacza, że daty premier w PVOD w Europie niebawem również zostaną ogłoszone. Gdy potwierdzi się data w Polsce, na pewno Was o tym poinformujemy.

Przypomnijmy, że Nie czas umierać zebrało do tej pory 667,4 mln dolarów. Według szacunków film musiał osiągnąć 800 mln dolarów, by wyjść na zero z uwagi na bardzo wysokie koszty. Budżet realizacji był duży, ale też koszty wzrosły przez kilkukrotne opóźnianie premiery widowiska.

Nie czas umierać był ostatnim filmem o Jamesie Bondzie w wykonaniu Daniela Craiga. Następcę poznamy w 2022 roku. Wiosną ma ruszyć poszukiwanie aktora.