Nie czas umierać wygrywa w USA. Venom 2 nadal dobrze

Nie czas umierać w końcu miał premierę w USA, gdzie zebrał 56 mln dolarów. Jest to wynik odrobinę mniejszy, niż prognozowano. Nie jest to też zaskoczenie, bo zawsze Bond notował słabsze wyniki w USA niż na świecie. Poza USA zebrał tym razem 89,54 mln dolarów. Sumując z wpływami z USA ten weekend globalnie to 145,5 mln dolarów. Łącznie koncie już 313,3 mln dolarów. Jest to zarazem czwarte największe otwarcie Bondów na terenie USA. Pierwsze trzy miejsca to Skyfall (88,3 mln dolarów), Spectre (70,4 mln dolarów) i Quantum of Solace (67,5 mln dolarów).

Eksperci są zgodni, że Venom 2: Carnage wpływał na wynik Nie czas umierać, a Bond wpływał na zarobki komiksowego filmu. Ten zanotował spadek frekwencji 64% i zebrał 32 mln dolarów. Jest to raczej oczekiwany spadek z uwagi na konkurencję, ale jest i tak mniejszy niż Czarnej Wdowy (68%) i Szybkich i wściekłych 9 (67%). Co ważne, tamte tytuły nie miały tak silnej konkurencji. Do tej pory Venom 2 zebrał w USA już 146,5 mln dolarów. Na świecie zbiera 24,8 mln dolarów z 13 krajów. Sumując, na koncie 185,6 mln dolarów.

Według ekspertów Nie czas umierać to film, który ściągnął do kin ludzi, dla których była to pierwsza wyprawa w czasach pandemii. To otwiera widzów na powrót do kin, gdy poczują, że jest to w miarę bezpieczne. A w USA zostaje powoli wprowadzane prawa, że do kina może wejść tylko osoba zaszczepiona. To może wpłynąć pozytywnie na wyniki kolejnych premier. Jak podają dane w Nowym Jorku, w którym to prawo obowiązuje, zebrano największe wpływy na Nie czas umierać.

Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni nadal jest w TOP 10 i nie spada. Obecnie ma na koncie 212,5 mln dolarów w samym USA. Na świecie natomiast 189,1 mln dolarów.

Diuna tym razem zebrała 8,8 mln dolarów z 32 krajów. Do tej pory osiągnięto 117,1 mln dolarów.