Nie czas umierać - jaki będzie drugi weekend w box office? Wynik zaskakuje

materiały prasowe

Drugi weekend Nie czas umieraćNie czas umierać, pomimo konkurencji ze strony Venoma 2, będzie fenomenalny. Według bezpiecznych, konserwatywnych szacunków, do których dotarł portal Deadline, mówimy o 150 mln dolarów! W tym mamy kolejne 90 mln dolarów z krajów poza USA, a w Stanach Zjednoczonych na obecną chwilę szacuje się otwarcie w wysokości 60 mln dolarów. Jednak Fandango, największy serwis ze sprzedażą biletów online do kin w USA donosi, że Nie czas umierać przebija sprzedaż Venoma 2, który osiągnął rekordowe 90 mln dolarów. Te kwoty mogą być jedynie wyższe.

Na obecną chwilę Nie czas umierać ma na koncie 121 mln dolarów, więc po drugim weekendzie jest szansa na przebicie 300 mln dolarów. Pamiętamy szacunki, że przez koszty opóźnień i realizacji Nie czas umierać musi zebrać 800 mln dolarów, by wyjść na swoje, ale mało kto wierzył w takie wyniki w czasach pandemii. Patrząc na to, jak ludzie otwierają się po raz pierwszy i wychodzą do kin, są na to szansę. Przecież nawet wyniki w Polsce pokazują, jak bardzo Bond rozruszał frekwencję, gdy 440 tysięcy widzów wybrało do kina w weekend otwarcia. Dostępne dane mówią nam, że budżet na realizację to 250 mln dolarów, a 150 mln dolarów wydano na promocję. Nie wiadomo, czy w tych kwotach są koszty związane z opóźnieniami.

Według analiz w USA wszystko zależy od starszego pokolenia, które jest wciąż bardzo ostrożne i niepewne w kwestii wychodzenia do kin. Zwłaszcza przy dynamicznie rosnących liczbach zakażeń. Jeśli ta grupa docelowa otworzy się i ruszy na Bonda, wyniki na poziomie sprzed pandemii będą na wyciągnięcie ręki.

Dla porównania Skyfall zebrał w USA podczas weekendu otwarcia 88,3 mln dolarów, a Spectre miał 70,4 mln dolarów. Przy Spectre wyszło, że 29% widzów była powyżej 45 roku życia, a 15% powyżej 55 roku życia. A analitycy twierdzą, że obecnie najchętniej do kina wybiera się młode pokolenie.