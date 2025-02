Dlaczego projekt z Novą został wstrzymany? Szef Marvel Television wyjaśnia

Fot. Marvel/screenrant.com

Niedawno ujawniono wstrzymanie produkcji niektórych projektów telewizyjnych Marvel Studios. Wśród nich znalazły się Strange Academy, Terror, Inc. oraz - ku zaskoczeniu fanów i scooperów - Nova. Do tej decyzji odniósł się Brad Winderbaum, szef ds. streamingu, telewizji i animacji, w rozmowie z Phase Hero. Przyznał, że Richard Rider to również jego ulubiony bohater, jednak mimo świetnego materiału to nie był odpowiedni moment na jego debiut w MCU.

- Kiedy zastanowimy się, czemu dać zielone światło, czasami konieczne może być wstrzymanie niektórych projektów. Nie oznacza to, że nigdy nie powstaną, ale będziemy tworzyć tylko te rzeczy, które naszym zdaniem mają potencjał na wiele sezonów.

Czy Spider-Man może pojawić się w serialu Marvela?

Wyżej wspomniany wywiad odbył się z okazji promocji serialu Daredevil: Odrodzenie. Dziennikarz zapytał Brada Winderbauma, czy produkcja jakkolwiek odniesie się do postaci Spider-Mana, a także, czy Tom Holland może mieć swoje cameo.

- Wiesz, nie jestem pewien, jakie są zasady, ale myślę, że mają prawa do telewizji w formacie długometrażowym. Myślę, że my możemy tworzyć 30-minutowe animacje.

To jeszcze nie oznacza, że Daredevil nie może połączyć swoich sił z Peterem Parkerem w Spider-Manie 4. Jednak w przypadku Pajączka na Disney+ jego rola najpewniej zostaje ograniczona do animowanych produkcji, takich jak What If...?, nadchodzące Marvel Zombies czy najnowszy Spider-Man: Przyjazny pająk z sąsiedztwa.

