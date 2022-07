Nie! - Jordan Peele o ponownej współpracy z Danielem Kaluuyą i filmowym rodzeństwie

fot. Universal Pictures

Nie! to nowy horror w reżyserii Jordana Peele'a (Uciekaj!, To my). Szczegóły fabuły produkcji są trzymane w tajemnicy. W filmie mieszkańcy pewnej doliny w Kalifornii będą świadkami niesamowitego i mrożącego krew w żyłach odkrycia. Chodzi o pewien obiekt na niebie, który producenci starają się ukryć w zwiastunie. Materiał sugeruje, że wspomniany obiekt będzie mieć jakiś związek z obcymi.

W głównych rolach w filmie zobaczymy Daniela Kaluuyę oraz Keke Palmer. Wcielają się w OJ i Emerald Haywood, rodzeństwo próbujące znaleźć dowód na istnienie niezidentyfikowanego obiektu latającego.

Peele przy okazji promocji filmu zdradził, że jego nowy projekt traktuje o wielu rzeczach, ale w jego rdzeniu jest historia brata i siostry. Palmer dodaje, że jej relacja z filmowym bratem jest naprawdę prawdziwa i uderzająca na wielu poziomach. Kaluuya wtrącił za to, że są rodzeństwem, ale to tak naprawdę przyjaciele. Czujemy z ekranu prawdziwość ich relacji. Jakby tego było mało, Peele nie szczędził pochwał dla Kaluuya, nazywając go swoim "ulubionym aktorem wszech czasów. Ten miał zmusić bowiem reżysera do zwrócenia uwagi na jeszcze więcej ciekawych detali związanych z jego postacią. Z kolei Palmer ma według reżysera "iskrę, która dosłownie miażdży".

W obsadzie znajdują się też Steven Yeun, Michael Wincott i Brandon Perea. Peele nie tylko wyreżyserował, ale również napisał scenariusz filmu.

Nie! - premiera filmu w USA 22 lipca 2022 roku.