Ticket to Paradise - zwiastun. Julia Roberts w pierwszej komedii romantycznej od lat!

fot. materiały prasowe

Ticket To Paradise to komedia romantyczna, w której główne role grają George Clooney oraz Julia Roberts. Dla aktorki jest to powrót do gatunku po latach, w którym przez ten czas nie występowała, bo - jak tłumaczyła w jednym z wywiadów - czekała na scenariusz na poziomie Notting Hill. A te, które dostawała nie spełniały jej oczekiwań. Przypomnijmy, że duet wcześniej grał razem w filmach Ocean's Eleven: Ryzykowna gra oraz Zakładnik z Wall Street.

Ticket to Paradise - zwiastun

Ticket to Paradise - o czym jest film?

Clooney i Roberts grają rozwiedzioną parę, która łączy siły i wyrusza na Bali, aby powstrzymać swoją córkę przed popełnieniem tego samego błędu, który według nich popełnili lata temu.

W obsadzie są także Billie Lourd, Lucas Bravo, Amanda O’Dempsey, Rowan Chapman, Murran Kain oraz Vanessa Everett. Za kamerą stoi Ol Parker (Mamma Mia! Here We Go Again), który reżyseruje na podstawie scenariusza Daniela Pipskiego.

Ticket to Paradise - premiera 21 października 2022 roku tylko w kinach.