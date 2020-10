Nie oddychaj 2 - produkcja filmu trwa. Stephen Lang potwierdził informację

fot. materiały prasowe

W 2018 roku Stephen Lang potwierdził, że powstanie film Nie oddychaj 2, kontynuacja dobrze przyjętego thrillera. Do tej pory o produkcji nie było praktycznie nic wiadomo. Jednak wygląda na to, że twórcy filmu znaleźli sposób, aby nakręcić produkcję. Lang w swoim wpisie na Twitterze oznajmił, że zakończył zdjęcia do filmu w Belgradzie. Projekt wyreżyseruje Rodo Sayagues. W sequelu podobno bohater aktora będzie wychowywał młodą dziewczynę, osieroconą po pożarze domu. Jednak grupa porywaczy zabierze ją i zmusi niewidomego do opuszczenia swojej bezpiecznej przystani i uratowania podopiecznej. Zatem wygląda na to, że postać Langa będzie tym razem protagonistą, a nie antagonistą jak to miało miejsce w poprzedniej odsłonie.

https://twitter.com/IAmStephenLang/status/1313699906582970368

Bohaterką pierwszej części jest Rocky, młoda kobieta, która pragnie rozpocząć lepsze życie, zgadza się wziąć udział we włamaniu do domu bogatego, niewidomego mężczyzny wraz ze swoim chłopakiem Money i ich wspólnym przyjacielem Alexem. Ale kiedy ślepiec okazuje się bardziej bezwzględny, niż się wydawał, grupa musi odnaleźć drogę ucieczki z jego domu, zanim staną się nowymi ofiarami tego okrutnego mężczyzny.