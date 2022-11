Nie oddychaj 3 - film powstanie? Stephen Lang jest przekonany, że tak

fot. materiały prasowe

Nie oddychaj to seria thrillerów opowiadająca o niewidomym weteranie, w którego wciela się Stephen Lang. Ostatni do tej pory film z cyklu trafił do kin w 2021 roku. Niestety nie zyskał on takiego uznania jak pierwsza odsłona. Pojawiły się zatem pytania czy powstanie kolejna część. Lang w rozmowie z portalem ComingSoon.net jest przekonany, że tak się stanie.

W czasie rozmowy stwierdził bowiem, że podobało mu się kręcenie dwóch pierwszych części i tak samo planuje cieszyć się kręceniem trzeciego filmu.

Nie oddychaj - o czym seria?

Dla przypomnienia seria Nie oddychaj skupia się wokół postaci ślepca, granego przez Langa. W pierwszej części był on głównym antagonistą. Produkcja opowiadała o grupce młodych włamywaczy, którzy chcą okraść niewidomego mężczyznę. Okazuje się, że nie jest on tak bezbronny jak się wydawało. Staje się śmiertelnym zagrożeniem i koszmarem dla złodziei. W sequelu natomiast ślepiec wyrósł na głównego protagonistę, gdy walczył o własne odkupienie, starając się ratować dziewczynkę, którą się opiekuje.