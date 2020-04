Nie z tego świata - Jensen Ackles o przerwie w prac nad 15. sezonem

Nie z tego świata ma przerwę w emisji. 23 marca został wyemitowany ostatni skończony odcinek i na obecną chwilę nie wiadomo, kiedy serial wróci na ekrany.

Jensen Ackles w piątek gościł w programie AMC Friday Night with the Morgans prowadzonym przez Jeffreya Deana Morgana, w którym skomentował wstrzymanie prac. Okazuje się, że w momencie wybuchu pandemii kręcili przedostatni odcinek serialu i nie zdążyli go skończyć.

Oto co powiedział:

- Zasadniczo nacisnęliśmy pauzę w pracy. Był to pierwszy dzień pracy nad przedostatnim odcinkiem i byliśmy bardzo blisko. Muszę to powiedzieć: kręciliśmy przez 15 lat i to rzeczywiście jest serial, który nigdy nie może się skończyć - zażartował aktor.

Przypomnijmy, że według producenta Andrew Dabba opóźnienie w emisji nakręconych odcinków wynika z braku możliwości dokończenia postprodukcji. Zdradził w marcu 2020 roku, że firmy, które się tym dla nich zajmowały zamknęły interes na czas pandemii.