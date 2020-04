Seriale science fiction - TOP 50 najlepszych seriali sci-fi wg naEKRANIE.pl

Od lekkiego, przygodowego Firefly, przez epickie Babilon 5, aż po nieoczywiste i złożone The Expanse. Serialowe science fiction ma wiele twarzy. Fani Gwiezdnych wrót niekoniecznie muszą przepadać za The Man in the High Castle czy Odpowiednikiem i na odwrót. Miłośnicy Battlestar Galactica często patrzą z pobłażaniem na lekkie produkcje w stylu SeaQuest DSV czy Wrogie niebo. A co z serialami kryminalnymi w konwencji sci-fi typu Fringe: Na granicy światów czy Z Archiwum X ? Akcja tych formatów toczy się na Ziemi, jednak wciąż jest to science fiction pełną gębą. Nie da się pogodzić wszystkich, ale mimo to spróbowaliśmy. Układanie tej listy spowodowało poważny rozłam w redakcji, ale na szczęście udało się wypracować consensus. Poniżej prezentujemy wynik naszych negocjacji.

Najlepsze seriale science fiction w historii wg naEKRANIE.pl - miejsca od 50. do 11.:

50. Caprica

Co wyróżnia dobre sci-fi na tle dziesiątek średniaków? Przeglądając nasze zestawienie, można wysnuć wniosek, że jest to przede wszystkim szacunek do gatunku. Intencje tych, którzy korzystają z konwencji w sposób cyniczny i wyrachowany szybko zostają zdemaskowane przez miłośników fantastyki. Fani bez problemu odróżniają produkcje, w które włożono serce, od tych, stworzonych tylko z chęci zarobku. Powyższa czterdziestka skupia seriale pełne zaangażowania w gatunek. Mimo że część z nich nie jest zbyt wysublimowana, a inne mogą odstraszyć zbyt intelektualnym podejściem do konceptu fabularnego, jednego im odmówić nie można - każdy z tych seriali został stworzony z miłości do science fiction. Poniżej prezentujemy finałową dziesiątkę, z krótkim komentarzem. Dajcie znać poniżej czy zgadzacie się z naszymi wyborami. A jak to ma się do ocen krytyków z USA? Sprawdźcie najlepsze seriale sf według RottenTomatoes.

Najlepsze seriale science fiction w historii wg naEKRANIE.pl - miejsca od 10. do 1.:

10. Zagubieni - przełomowy serial, który w konwencji sci-fi opowiadał o ludziach i ich egzystencjalnych zmaganiach. Końcówka mocno podzieliła fanów, ale nie zmienia to faktu, że mamy tu do czynienia z produkcją kultową.

Najlepsze filmy i seriale wg redakcji

Fantasy - TOP 50 najlepszych filmów fantastycznych wg naEKRANIE.pl

Seriale - TOP 50 najlepszych produkcji odcinkowych wg naEKRANIE.pl

Horrory - TOP 70 najstraszniejszych filmów wg naEKRANIE.pl

Komedie - TOP 50 najśmieszniejszych filmów wg naEKRANIE.pl

Thrillery - TOP 50 najlepszych dreszczowców wg naEKRANIE.pl