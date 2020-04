Seriale, które spodobają się fanom Miasteczka Twin Peaks

Mała społeczność z wielkimi tajemnicami, mrok, metafizyka, surrealizm, miszmasz gatunkowy, zabawa popkulturą, postmodernizm. Powyższe cechy charakteryzowały Miasteczko Twin Peaks, czyniąc z serialu wyjątkową mieszankę wielu dobrodziejstw ówczesnej kultury popularnej. Nic dziwnego, że część współczesnych twórców traktuje dzieło Lyncha jako swoją największą inspirację. Opowieść o ludzkiej naturze, w której ezoteryka miesza się z realizmem, wprowadziła na salony pewną poetykę. A ta, mimo że czasami ciężkostrawna dla masowego widza, miała w sobie wiele magii. Miasteczko Twin Peaks pokazało również, jak opowiadać o sekretach hermetycznych społeczności. Nikt nie jest święty w pozornie spokojnych amerykańskich enklawach.

Poniżej prezentujemy seriale, które powinny przypaść do gustu fanom Miasteczka Twin Peaks. Część z nich zapożycza z dzieła Davida Lyncha jedynie pojedyncze motywy, inne czerpią garściami z wypracowanej estetyki.

Miasteczko Twin Peaks zadawało pytanie, kto zabił Laurę Palmer. Dochodzenie pyta o tożsamość mordercy Rosie Larsen. Gdy ginie młoda kobieta, podejrzane jest całe jej otoczenie. Dwójka policjantów próbuje rozwiązać zagadkę, która wyniszcza ich od środka. W Dochodzeniu nie ma surrealizmu i metafizyki, ale za to jest bardzo gęsty klimat i zagadka spędzająca sen z powiek.

fot. materiały prasowe

Noah Hawley, twórca Legionu, w wielu miejscach bardzo wyraźnie inspiruje się mrocznym surrealizmem Lyncha. Momentami rzuca się to tak mocno w oczy, że można mieć wątpliwości, czy tak jawne nawiązania nie są czymś więcej niż nieszkodliwym zapożyczeniem. Z drugiej strony, na tym polega przecież postmodernizm. Fabularnie Legion nie ma nic wspólnego z Miasteczkiem Twin Peaks, a fakt, że tak udanie skorzystał z estetyki rodem z Czarnej Chaty, świadczy tylko na jego korzyść.

fot. FX

Fortitude to tylko pozornie serial kryminalny jakich wiele. Zagadka rozwiązywana przez bohaterów zahacza o nadnaturalne tematy i dość dobrze koresponduje z fabułą Twin Peaks. Do tego dochodzi jeszcze hermetyczna społeczność uwięziona na skraju koła podbiegunowego. Część z mieszkańców miejscowości ma naprawdę niepokojące tajemnice. A to dopiero wierzchołek góry lodowej.

Fot. Ale Kino+

Serial dość jawnie nawiązujący do Twin Peaks. Akcja rozgrywa się w miasteczku Kettering, znajdującym się wśród dzikich lasów Tasmanii. Główna bohaterka w wieku czternastu lat doświadczyła niewytłumaczalnego zjawiska, kiedy wraz ze swoją przyjaciółką zapuściły się w nieznane rejony pobliskiej puszczy. Po wielu latach sytuacja się powtarza, a bohaterka trafia w sam środek tajemniczych wydarzeń, nierozerwalnie związanych z pobliską dziką i nieokiełznaną przyrodą.

fot. materiały promocyjne