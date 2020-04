Nie żyje George Ogilvie. Współreżyser filmu Mad Max pod Kopułą Gromu miał 89 lat

Twórca filmowy George Ogilvie, najbardziej znany ze współpracy z Georgem Millerem przy reżyserowaniu filmu Mad Max pod Kopułą Gromu, zmarł w weekend wieku 89 lat. Jego siostrzenica, Heather, potwierdziła to w rozmowie z Hollywood Reporter, informując, że jej wujek odszedł w niedzielę na skutek zatrzymania akcji serca w szpitalu Braidwood w Nowej Południowej Walii w Australii. Filmowiec cierpiał na rozedmę płuc.

Ogilvie wyreżyserował też m.in. The Crossing, czyli pełnometrażowy debiut Russela Crowe. Crowe zresztą odniósł się na swoim twitterze do śmierci swojego zmarłego nauczyciela i przyjaciela:

Utalentowany nauczyciel sztuki, teatru i życia. Możliwość poznania George'a to wielki przywilej. Codziennie w moim życiu wciąż rezonuje to, czego mnie nauczył. Ah, bezcenny panie Ogilvie, to naprawdę smutny moment.

https://twitter.com/russellcrowe/status/1246683227529465856