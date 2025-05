Niebezpieczne zwierzęta zachwyciły w Cannes. Jak horror tam zaistniał?

fot. materiały prasowe

Reklama

Festiwal Filmowy w Cannes kojarzy się z kinem artystycznym – trudnym, wymagającym i jakościowym. Mało kto wie, że przez lata wiele horrorów było tam pokazywanych, a niektóre wybitne tytuły walczyły o najważniejsze nagrody. Gatunkowość nie jest daleka od kina artystycznego, które przez ten pryzmat potrafi stworzyć coś świeżego i niekonwencjonalnego. Niebezpieczne zwierzęta nie są artystycznym dziełem, ale rozrywkowym kinem klasy B, które potrafiło z mieszanki horroru o seryjnym mordercy i rekinach zrobić coś, co dostarczyło widzom pozytywnych wrażeń i śmiechu. 83% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes mówi samo za siebie! Sekcja Director's Fortnight potrafi zaskoczyć!

Przeczytajcie też moją recenzję Niebezpiecznych zwierząt!

Horrory w Klubie Konesera

Serwis streamingowy Polsat Box Go ma wiele wspaniałych filmów z festiwalu w Cannes w swojej ofercie w Klubie Konesera. Nie brakuje tam też wybitnych horrorów! Polecam Waszej uwadze szczególnie Titane, który jest miksem gatunkowym z horrorem na czele. To doceniane i niezapomniane dzieło zdobyło Złotą Palmę dla najlepszego filmu! To nieprzypadkowe wyróżnienie, a seans gwarantuje wiele niezapomnianych wrażeń i silnych emocji. Nasza recenzja Titane o tym też mówi!