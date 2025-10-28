Polski serial z Tomaszem Kotem jeszcze w tym roku. Kiedy premiera Niebo. Rok w piekle?

fot. Max

Jeszcze w tym roku na HBO Max zadebiutuje nowy polski serial bazujący na prawdziwej historii spisanej przez Sebastiana Kellera w książce zatytułowanej Niebo. Pięć lat w sekcie. W rolach głównych zobaczymy Tomasza Kota i Stanisława Linowskiego. Kiedy premiera pierwszego odcinka?

Niebo. Rok w piekle pojawi się w HBO Max dokładnie 26 grudnia 2025 roku. Serial liczy sobie łącznie sześć odcinków.

Niebo. Rok w piekle - zdjęcia

Niebo. Rok w piekle - fabuła i obsada

Produkcja Niebo. Rok w piekle przeniesie widzów do początku lat 90-tych, kiedy życie wielu Polaków uległo znaczącej zmianie i nie wszyscy byli w stanie odnaleźć się w nowej rzeczywistości. W tym czasie łatwo było trafić na samozwańczych proroków, którzy wydawali się idealnym rozwiązaniem wielu problemów.

W obsadzie znalazł się Stanisław Linowski, Tomasz Kot oraz Magdalena Różczka, Zofia Jastrzębska, Anna Radwan, Michalina Łabacz, Dominika Kluźniak, Grzegorz Falkowski, Weronika Humaj, Anita Sokołowska, Przemysław Bluszcz, Mateusz Górski, Karol Pocheć, Marcin Czarnik, Nikodem Adamski, Cezary Kołacz, Marysia Redkowska, Łukasz Konopka, Hanna Klepacka, Łukasz Gawroński, Wojciech Dolatowski, Grażyna Kopeć, Joanna Borer, Adrianna Helena Mrowiec, Paulina Poślednik, Wiktor Korzeniowski, Irena Melcer, Paweł Wolak, Mateusz Małecki, Kuba Dyniewicz, Konrad Kąkol, Julianna Sroka-Kierończyk, Grzegorz Wojdon i Piotr Cyrwus.