Klasyczne napady w szalonej odsłonie! Zwiastun filmu Nieczysta gra

Prime Video zaprezentowało zwiastun oraz zdjęcia z nadchodzącego filmu Nieczysta gra - mocnego thrillera w akcji w reżyserii Shane'a Blacka. Szykuje się podróż pełna intryg i zbrodni!
Oliwia Garczyńska
Tagi:  Amazon Prime Video 
zwiastun nieczysta gra
Nieczysta gra fot. Prime Video
Prime Video zapowiada film Nieczysta gra - to nowy thriller w reżyserii Shane'a Blacka. Jest on inspirowany bestsellerową serią powieści Parker autorstwa Donalda E. Westlake’a. 

Nieczysta gra - zwiastun

Amazon Prime Video - nowości na sierpień 2025. Motyl, The Pickup i Lista śmierci: Mroczny wilk

Nieczysta gra - fabuła, obsada, data premiery 

Po tym jak ostatni, starannie zaplanowany skok kończy się morderstwem wspólników, Parker postanawia wyrównać rachunki z Zen, odpowiedzialną za ich zdradę. Zamiast tego odkrywa, że pieniądze zniknęły, a jedynym sposobem, by je odzyskać, jest pomoc jej w dokonaniu pozornie niemożliwego zadania: kradzieży kolekcji bezcennych klejnotów i artefaktów. Razem z Grofieldem, Parker zbiera ekipę bezwzględnych, lecz niezwykle utalentowanych specjalistów, w tym złodziei dzieł sztuki Eda Mackeya i jego żonę Brendę, a także brawurowego kierowcę Stana. W miarę rozwoju akcji okazuje się jednak, że ten skok ma mroczne konsekwencje. By odnieść sukces, Parker i jego ludzie muszą zmierzyć się z nowojorską mafią w grze w kotka i myszkę, prowadzącej do spektakularnego finału w Nowym Jorku. 

W obsadzie znaleźli się Mark Wahlberg, LaKeith Stanfield, Rosa Salazar, Keegan-Michael Key, Chukwudi Iwuji, Nat Wolff, Thomas Jane i Tony Shalhoub

Data premiery filmu Nieczysta gra na platformie Amazon Prime Video została wyznaczona na 1 października.

Nieczysta gra - zdjęcia

Nieczysta gra

Nieczysta gra
fot. Prime Video
Źródło: primevideo

Oliwia Garczyńska
