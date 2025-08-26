Klasyczne napady w szalonej odsłonie! Zwiastun filmu Nieczysta gra

fot. Prime Video

Prime Video zapowiada film Nieczysta gra - to nowy thriller w reżyserii Shane'a Blacka. Jest on inspirowany bestsellerową serią powieści Parker autorstwa Donalda E. Westlake’a.

Nieczysta gra - zwiastun

Nieczysta gra - fabuła, obsada, data premiery

Po tym jak ostatni, starannie zaplanowany skok kończy się morderstwem wspólników, Parker postanawia wyrównać rachunki z Zen, odpowiedzialną za ich zdradę. Zamiast tego odkrywa, że pieniądze zniknęły, a jedynym sposobem, by je odzyskać, jest pomoc jej w dokonaniu pozornie niemożliwego zadania: kradzieży kolekcji bezcennych klejnotów i artefaktów. Razem z Grofieldem, Parker zbiera ekipę bezwzględnych, lecz niezwykle utalentowanych specjalistów, w tym złodziei dzieł sztuki Eda Mackeya i jego żonę Brendę, a także brawurowego kierowcę Stana. W miarę rozwoju akcji okazuje się jednak, że ten skok ma mroczne konsekwencje. By odnieść sukces, Parker i jego ludzie muszą zmierzyć się z nowojorską mafią w grze w kotka i myszkę, prowadzącej do spektakularnego finału w Nowym Jorku.

W obsadzie znaleźli się Mark Wahlberg, LaKeith Stanfield, Rosa Salazar, Keegan-Michael Key, Chukwudi Iwuji, Nat Wolff, Thomas Jane i Tony Shalhoub.

Data premiery filmu Nieczysta gra na platformie Amazon Prime Video została wyznaczona na 1 października.

Nieczysta gra - zdjęcia