Nieśmiertelny - Chad Stahelski o filmie. Zdradza ciekawy szczegół

Reżyser Chad Stahelski w rozmowie z Joshem Horowitzem w podcaście Happy Sad Confused poruszył kwestię rebootu serii Highlander. Prace wciąż trwają i wygląda na to, że w momencie zrobienia sobie przerwy od Johna Wicka, to może być następny projekt Stahelskiego. Główną rolę ma nadal zagrać Henry Cavill. Jaki ma być nowy Nieśmiertelny?

Nieśmiertelny - szczegóły

- Myślę, że obecnie zebraliśmy naprawdę dobre elementy. Trik polega na tym, że mając hasło "może zostać tylko jeden" nie możesz od razu za pierwszym razem wszystkich zabić. Zdradzę ci to jako pierwszemu: nasza historia ma wiele tych samych postaci i wątków, ale do tego wzięliśmy niektóre elementy z serialu. Staramy się zbudować coś w stylu prequela, podbudowę pod Zebranie, więc mamy miejsce, by rozwinąć tę franczyzę.

Przypomnijmy, że The Gathering (Zebranie) to podświadomy efekt, który zmusza Nieśmiertelnych do uczestnictwa w grze, odnajdywania innych i ich zabijania. Do tej pory Stahelski nie ujawniał, że ma być to prequel wcześniejszych filmów.

Z uwagi na strajki aktorów i scenarzystów nie wiadomo, kiedy dalsze prace nad filmem Nieśmiertelny mogą ruszyć. Stahelski wcześniej mówił, że pracują nad tym projektem dość wolno, bo chce upewnić się, że wszystko zrobią prawidłowo i dobrze.