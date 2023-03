Ghost of Tsushima - film będzie wyglądał jeszcze lepiej niż gra? Chad Stahelski odpowiada

Fot. Materiały prasowe

Chad Stahelski, twórca Johna Wicka, pracuje obecnie nad filmową adaptacją gry Ghost of Tsushima. Reżyser w rozmowie z portalem DiscussingFilm wyjaśnił, dlaczego strona wizualna projektu jest dla niego tak bardzo ważna. Zdradził też, że nie tylko spróbują dorównać grze pod tym względem, ale nawet zrobić coś jeszcze lepszego. Jego pełną wypowiedź na ten temat możecie przeczytać poniżej.

Ghost of Tsushima - film będzie wyglądał jeszcze lepiej niż gra?

Chad Stahelski wyjaśnił:

Ghost of Tsushima to bardzo ciekawa historia, jeśli naprawdę zagłębisz się w historię Jina Sakai i to, o czym naprawdę opowiada film. I ma to związek z niesamowitą stroną wizualną. Można już wywnioskować na przykładzie serii Johna Wicka, że kocham kolor i kompozycję. Próba dorównania, a nawet przewyższenia tego, co osiągnęła na tej płaszczyźnie gra, jest dla mnie naprawdę fascynująca. To właśnie to, nad czym obecnie pracujemy. Jak podkręcić paletę kolorów? Jak ożywić ten świat w realistyczny i przyziemny sposób?