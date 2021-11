Henry Cavill o czasach lockdownu. W co grał?

Netflix

Henry Cavill udziela już wywiadów promujących 2. sezon Wiedźmina. Podczas rozmowy z Total Film zapytano go o to, co robił, gdy w marcu 2020 roku przerwano pracę nad serialem na wiele miesięcy. Odpowiedź nikogo nie zaskoczy... Grał! Aktor wspomina, że wrócić do serii Wiedźmin autorstwa CD Projekt Red. Tym razem jednak podjął decyzję, że przejdzie gry na najwyższym poziomie trudności.

- Zdecydowałem włączyć najwyższy poziom trudności. Robiłem tak już wcześniej i było to całkiem stresujące. Zapomniałem nawet jak bardzo! Obecnie nie mam dużo wolnego czasu, więc niestety nie mam zbyt wielu okazji, by pograć.

Przypomnijmy, że w tym samym wywiadzie zapowiedział bardziej rozmownego Geralta. Bardzo mu zależało i na to naciskał, aby jego bohater był jeszcze bardziej wierniejszy książkom w 2. sezonie Wiedźmina. Dba o to i współpracując z showrunnerką Lauren S. Hissrich doprowadza do satysfakcjonującego dla niego efektu.

Wiedźmin - premiera 2. sezonu już 17 grudnia na Netflixie.

Zobacz także:

Wiedźmin 2 - zdjęcia