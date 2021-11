Wiedźmin - ile zarabia Henry Cavill w 2. sezonie? Nowe zdjęcie

fot. Netflix

Jak donosi The Hollywood Reporter opierając się na swoich informatorach Henry Cavill dostał w 2. sezonie Wiedźmina znaczną podwyżkę wynagrodzenia. Według ich źródła zarobił milion dolarów za odcinek. czyli 8 milionów dolarów za sezon. Przypomnijmy, że w pierwszej serii było to 400 tysięcy dolarów za odcinek.

Natomiast magazyn Total Film opublikował nowe zdjęcie z 2. sezonu Wiedźmina. Henry Cavill w rozmowie z dziennikarzem wyjawił, że naciskał twórczynię na to, by Geralt więcej mówił w nowych odcinkach.

- W tym sezonie chciałem się upewnić, że wierniej oddamy Geralta z książek. Między innymi, aby więcej mówił. Bardzo, ale to bardzo na to naciskałem. Czy to oznacza, że będzie wesoły? Nie powiedziałbym. To wciąż Geralt z Rivii, ale tym razem może pozostawić po sobie wrażenie kogoś bardziej intelektualnego. Polowanie na potwory to trudny kawałek chleba. Nie polecałbym go.

Wiedźmin 2 - zdjęcia

Wiedźmin - sezon 2

Wiedźmin - premiera 2. sezonu w Netflixie odbędzie się 17 grudnia 2021 roku. Wówczas wszystkie odcinki będą dostępne do obejrzenia w platformie streamingowej.