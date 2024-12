Razer Cobra Pro – test bezprzewodowej myszy gamingowej z podświetleniem RGB

fot. naEKRANIE

Bezprzewodowa mysz Razer Cobra Pro to nie tylko ładny, ale też bardzo wartościowy zawodnik w niezwykle szerokim składzie gamingowych sprzętów Razera. Ma futurystyczny design i najnowocześniejsze funkcje dla graczy poszukujących wszechstronności, wydajności oraz… Symetrii. Łącząc charakterystyczne dla Razera podświetlenie RGB z zaawansowanymi technologiami, Cobra Pro wyróżnia się na zatłoczonym rynku. Także kolorem, bo miałem okazję przetestować efektowną wersję białą.

Design i jakość wykonania

Symetryczna Razer Cobra Pro jest odświeżającym odejściem od przesadnie agresywnie stylizowanych myszy do gier. Niewielkie rozmiary i wyjątkowo lekka konstrukcja (77 gramów) sprawiają, że jest idealna dla graczy o małych i średnich dłoniach używających raczej claw gripa. Biały kolor podkreślony jest czarnymi akcentami, które sprawiają, że mysz wygląda futurystycznie bez wyglądania, jakby składała się z krawędzi tnących. Jakości wykonania nic nie można zarzucić, mysz wytrzyma lata intensywnego grania.

Nie byłoby sprzętu Razera bez podświetlenia. Jedenaście stref Razer Chroma RGB sprawia, że Cobra Pro wygląda niezwykle efektownie, choć oczywiście nie każdy lubi, jak sprzęt świeci się niczym choinka. Tu z pomocą przychodzi możliwość precyzyjnej konfiguracji. Cobra Pro ma też funkcję Smart Dimming, która oszczędza baterię poprzez przyciemnianie oświetlenia w czasie bezczynności. To sprawia, że bez większych problemów łączy gamingową przesadę podświetlenia z długą pracą na baterii.

Wydajność i funkcje

Sercem myszy Razer Cobra Pro jest optyczny sensor Razer Focus Pro 30K, zapewniający wyjątkową precyzję z maksymalną czułością 30 000 DPI, prędkością śledzenia 750 IPS i przyspieszeniem 70G. Czujnik oferuje aż 26 poziomów wysokości podniesienia, co daje graczom możliwość precyzyjnego dostosowania ustawień myszy do własnych potrzeb i stylu gry. Racer Cobra Pro to doskonały wybór zarówno do szybkich gier FPS, jak i RTS, w których dokładność jest kluczowa.

Mysz jest wyposażona w 10 programowalnych przycisków, w tym regulacji DPI wygodnie umieszczone pod kółkiem przewijania. Chociaż liczba przycisków może być niewystarczająca dla graczy MMO, to sprawdzi się w przypadku większości innych gier. Przyciski można skonfigurować za pomocą oprogramowania Razer Synapse, aby pasowały do różnych gier. Przełączniki optyczne Razer Gen-3 zapewniają satysfakcjonujące, wyczuwalne kliknięcie, oceniane są na 90 milionów aktywacji – zapewniając długoletnią trwałość nawet przy niezwykle intensywnym użytkowaniu.

Lekkość konstrukcji Razer Cobra Pro nie wpływa negatywnie na trwałość myszy. Stopki myszy wykonane z PTFE minimalizują tarcie podczas szybkiej rozgrywki. Płynność ruchu sprawia, że mysz jest jak przedłużenie dłoni.

Opcje łączności

Razer Cobra Pro obsługuje trzy tryby łączności: bezprzewodowy 2,4 GHz HyperSpeed, standardowy Bluetooth oraz przewodowy przez USB-C. Tryb bezprzewodowy HyperSpeed zapewnia niskie opóźnienia i obsługuje polling do 4000 Hz, co czyni go lepszym wyborem w przypadku gier, w których liczy się każdy ułamek sekundy, choć oczywiście odbywa się to kosztem krótszego czasu pracy na baterii. Połącznie Bluetooth oferuje uniwersalne i wygodne rozwiązanie we wszystkich pozostałych przypadkach.

Żywotność baterii

Wydajność baterii jest kolejnym mocnym punktem bezprzewodowej myszy Razer Cobra Pro. Produkt Razera oferuje do 170 godzin w trybie Bluetooth (RGB wyłączone) i 100 godzin w trybie 2,4 GHz. Włączenie HyperPolling lub intensywnych efektów RGB znacznie zmniejsza ten czas, ale funkcje takie jak Smart Dimming zmniejszają zużycie energii, gdy mysz jest w ruchu.

Cobra Pro jest kompatybilna z Razer Mouse Dock Pro (sprzedawaną oddzielnie stacją ładującą), które sprawia, że ładowanie jest bardzo wygodne, a mysz zawsze będzie gotowa do akcji. Gdyby jednak przez zapomnienie zdarzyło się, że myszce wyczerpie się akumulator, to zawsze można podłączyć ją kablem do ładowania i grać przez jakiś czas, niczym tradycyjnym sprzętem przewodowym. Z tą różnicą, że kablem można ją podłączyć do jakiegokolwiek źródła zasilania USB, a z komputerem i tak połączy się bezprzewodowo. Mierzący dwa metry kabel jest miękki i giętki, choć nie aż tak, jak choćby w superlekkiej myszy Razer DeathAdder V3.

Podczas codziennego użytkowania czas działania na baterii utrzymuje się na takim poziomie, który nie wymaga ciągłego pamiętania o ładowaniu myszy. Dzięki czemu Cobra Pro jest idealna dla graczy, którzy lubią podświetlenie, ale nie chcą zaprzątać sobie głowy kontrolowaniem stanu naładowania.

Oprogramowanie i personalizacja

Oprogramowanie Razer Synapse zapewnia wszechstronną personalizację, umożliwiając konfigurację przycisków, efektów świetlnych, ustawień DPI i częstotliwości odpytywania. Funkcja Hypershift umożliwia korzystanie z dodatkowych funkcji przycisków, rozszerzając możliwości myszy i zapewniając przewagę w grach wymagających obsługi wielu komend, choć oczywiście nie jest to Razer Naga V3, która została stworzona do MMO.

Oprogramowanie Razer Synapse jest bogate w funkcje, a możliwość zapisywania wielu profili bezpośrednio w pamięci myszy zapewnia płynne przejścia między konfiguracjami sterowania w wielu grach lub różnymi użytkownikami. Oprogramowanie pozwala również na precyzyjną kontrolę ustawień RGB, umożliwiając użytkownikom synchronizację efektów świetlnych z innymi urządzeniami Razer w celu uzyskania spójnej estetyki.

Podsumowanie naEKRANIE

Razer Cobra Pro to mysz, która może być wyspecjalizowanym sprzętem do grania, jak i urządzeniem do codziennej obsługi komputera czy pracy. Jej kompaktowa konstrukcja, solidna konstrukcja i wysoka wydajność oraz szerokie możliwości personalizacji sprawiają, że jest to doskonały wybór dla graczy poszukujących wszechstronnego urządzenia. Niezależnie od tego, czy jesteś graczem nastawionym na rywalizację, czy też cenisz sobie styl i precyzję, Cobra Pro sprawdza się na obu frontach. Dodatkowo jest symetryczna, więc jest równie dobra dla graczy prawo-, jak i leworęcznych. Testowany przeze mnie model to Razer Cobra Pro White Edition z donglem HyperPolling w zestawie kosztuje w oficjalnym sklepie Razera 184,99 €, co daje około 795 zł. Bez dongla można ją kupić w polskich sklepach za 629 zł.

Chociaż jej wysoka cena oraz niewielkie rozmiary nie każdemu muszą przypaść do gustu, to gracze ceniący symetrię, precyzję, styl i wszechstronność uznają Razer Cobra Pro za opłacalną inwestycję. Połączenie zaawansowanej technologii czujników, konfigurowalnego podświetlenia i ergonomicznej konstrukcji sprawia, że jest to wyróżniający się produkt w ofercie Razer i silny konkurent w kategorii bezprzewodowych myszy premium.