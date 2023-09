Niezniszczalni 4 - nowy klip. Jason statham kontra pirat

fot. materiały prasowe

Twórcy filmu Niezniszczalni 4 nie mają zbytnio możliwości promować filmu, bo przez strajk aktorów obsada nie może ani udzielać wywiadów, ani umieszczać w mediach społecznościowych wzmianek o zbliżającej się premierze. Zamiast tego więc ekipa od promocji wrzuca materiały wideo. Mamy więc fragment z motorowym pojedynkiem postaci granej przez Jasona Stathama oraz spot skupiający się na bohaterze granym przez 50 Centa. Zobaczcie sami!

Niezniszczalni 4 - wideo

Niezniszczalni 4 - opis fabuły

Stara gwardia twardzieli powraca w towarzystwie młodszego pokolenia gwiazd kina akcji, by ocalić świat przed trzecią wojną światową. W ręce terrorystów wpada broń masowej zagłady o mocy zdolnej zniszczyć całą planetę. Barney Ross i jego niezniszczalna ekipa wkraczają do akcji, by zapobiec wojnie Rosji z USA.

Niezniszczalni 4 - premiera 22 września w kinach.

