Niezniszczalni 4 - Jason Statham i bójka w barze. Nowy klip

fot. materiały prasowe

Niezniszczalni 4 nie mogą być normalnie promowani, jak każdy film, ponieważ trwają strajki aktorów i scenarzystów. W ich efekcie aktorzy nie mogą ani udzielać wywiadów, ani promować swojej produkcji w mediach społecznościowych. Nowy fragment pokazuje początek bójki w barze z udziałem postaci granych przez Jasona Stathama i Sylvestra Stallone'a.

Niezniszczalni 4 - klip

Niezniszczalni 4 - opis fabuły

Stara gwardia twardzieli powraca w towarzystwie młodszego pokolenia gwiazd kina akcji, by ocalić świat przed trzecią wojną światową. W ręce terrorystów wpada broń masowej zagłady o mocy zdolnej zniszczyć całą planetę. Barney Ross i jego niezniszczalna ekipa wkraczają do akcji, by zapobiec wojnie Rosji z USA.

Niezniszczalni 4

Niezniszczalni 4 - premiera w kinach odbędzie się 22 września.