Bob Odenkirk o Nikt 3. Czy ma siłę na kolejny film?
Już pojawia się temat filmu Nikt 3, choć druga część dopiero trafiła na ekrany kin. Bob Odenkirk ma już ponad 60 lat, więc udział w scenach walk stanowi dla niego spore fizyczne wyzwanie. Nic dziwnego, że padło pytanie, czy w ogóle rozważyłby występ w trzeciej odsłonie serii.
Już pojawia się temat filmu Nikt 3, choć druga część dopiero trafiła na ekrany kin. Bob Odenkirk ma już ponad 60 lat, więc udział w scenach walk stanowi dla niego spore fizyczne wyzwanie. Nic dziwnego, że padło pytanie, czy w ogóle rozważyłby występ w trzeciej odsłonie serii.
Nikt 2 ma premierę 15 sierpnia w kinach na całym świecie, więc Bob Odenkirk, odtwórca głównej roli, udziela licznych wywiadów na temat tej produkcji. Nawet jeśli film nie odniesie spektakularnego sukcesu, i tak powinien się zwrócić – jego budżet wynosi jedynie 25 mln dolarów. Pytanie jednak brzmi: czy 62-letni Bob Odenkirk ma siłę na ewentualną kontynuację w postaci Nikt 3?
Nikt 3 – szanse na sequel
Odenkirk przyznaje, że bardzo chciałby wrócić do roli, ponieważ kocha kręcić sceny walki.
O swoim zamiłowaniu do scen akcji mówi tak:
Na razie nie wiadomo, czy powstanie Nikt 3.
Źródło: thehollywoodreporter.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
12
sie
Echoes of the End
12
sie
Głęboko pogrzebany i inne opowiadania
12
sie
Księga Innych Miejsc
12
sie
Generacje
12
sie
Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1972, kończy 53 lat
ur. 1985, kończy 40 lat
ur. 1956, kończy 69 lat
ur. 1974, kończy 51 lat
ur. 1962, kończy 63 lat