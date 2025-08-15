Przeczytaj w weekend
Bob Odenkirk o Nikt 3. Czy ma siłę na kolejny film?

Już pojawia się temat filmu Nikt 3, choć druga część dopiero trafiła na ekrany kin. Bob Odenkirk ma już ponad 60 lat, więc udział w scenach walk stanowi dla niego spore fizyczne wyzwanie. Nic dziwnego, że padło pytanie, czy w ogóle rozważyłby występ w trzeciej odsłonie serii.
Nikt 2 fot. materiały prasowe
Nikt 2 ma premierę 15 sierpnia w kinach na całym świecie, więc Bob Odenkirk, odtwórca głównej roli, udziela licznych wywiadów na temat tej produkcji. Nawet jeśli film nie odniesie spektakularnego sukcesu, i tak powinien się zwrócić – jego budżet wynosi jedynie 25 mln dolarów. Pytanie jednak brzmi: czy 62-letni Bob Odenkirk ma siłę na ewentualną kontynuację w postaci Nikt 3?

Recenzja filmu Nikt 2

Nikt 3 – szanse na sequel

Odenkirk przyznaje, że bardzo chciałby wrócić do roli, ponieważ kocha kręcić sceny walki.

– Zrobiłbym kolejną część Nikta. Nagrałbym więcej scen walk, ale nie chcę od razu w to wchodzić. Mam jeszcze jeden film akcji pod tytułem Normal, który niedługo będzie miał premierę na festiwalu w Toronto, więc to jest już gotowe. Teraz jednak chciałbym zagrać w komedii, jeśli mi pozwolą!

O swoim zamiłowaniu do scen akcji mówi tak:

– Szczerze uwielbiam grać w scenach walki. To frajda je wymyślać. Jest to podobne do kreatywnej radości pisania komediowego skeczu. To 3–6-minutowe sekwencje, które – jeśli zrobisz je dobrze – opowiadają historię. Powinieneś móc opisać walkę w kilku słowach, a nie tylko stwierdzić: „A wtedy walczą”, bo wtedy wychodzi marny film akcji.

Na razie nie wiadomo, czy powstanie Nikt 3.

Źródło: thehollywoodreporter.com

