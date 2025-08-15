Bob Odenkirk o Nikt 3. Czy ma siłę na kolejny film?

fot. materiały prasowe

Nikt 2 ma premierę 15 sierpnia w kinach na całym świecie, więc Bob Odenkirk, odtwórca głównej roli, udziela licznych wywiadów na temat tej produkcji. Nawet jeśli film nie odniesie spektakularnego sukcesu, i tak powinien się zwrócić – jego budżet wynosi jedynie 25 mln dolarów. Pytanie jednak brzmi: czy 62-letni Bob Odenkirk ma siłę na ewentualną kontynuację w postaci Nikt 3?

Nikt 3 – szanse na sequel

Odenkirk przyznaje, że bardzo chciałby wrócić do roli, ponieważ kocha kręcić sceny walki.

– Zrobiłbym kolejną część Nikta. Nagrałbym więcej scen walk, ale nie chcę od razu w to wchodzić. Mam jeszcze jeden film akcji pod tytułem Normal, który niedługo będzie miał premierę na festiwalu w Toronto, więc to jest już gotowe. Teraz jednak chciałbym zagrać w komedii, jeśli mi pozwolą!

O swoim zamiłowaniu do scen akcji mówi tak:

– Szczerze uwielbiam grać w scenach walki. To frajda je wymyślać. Jest to podobne do kreatywnej radości pisania komediowego skeczu. To 3–6-minutowe sekwencje, które – jeśli zrobisz je dobrze – opowiadają historię. Powinieneś móc opisać walkę w kilku słowach, a nie tylko stwierdzić: „A wtedy walczą”, bo wtedy wychodzi marny film akcji.

Na razie nie wiadomo, czy powstanie Nikt 3.