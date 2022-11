Ninja Gaiden i Dead or Alive mogą doczekać się rebootów. Team Ninja informuje o planach

fot. Koei Tecmo

Istnieje szansa, że w przyszłości doczekamy się rebootów dwóch znanych niegdyś serii: Ninja Gaiden oraz Dead or Alive. Serwis VGC informuje, że o takich planach poinformował Fumihiko Yasuda, prezes Team Ninja, podczas panelu odbywającego się w trakcie konferencji G-Star w Busan w Korei Południowej. Zapowiedzi towarzyszył slajd, na którym przedstawiono grafiki z obu tych marek z dopiskiem, że przyszłością studia są właśni rebooty popularnych produkcji.

Redaktorzy VGC skontaktowali się w tej sprawie z przedstawicielami Koei Tecmo Games, ale nie uzyskali satysfakcjonującej odpowiedzi. Odpisano im jedynie, że na ten moment nie mają nic do ogłoszenia. Ciekawą informacją podzielił się natomiast Shpeshal_Nick, branżowy insider i współzałożyciel podcastu Xbox Era. Słyszał on, że za odświeżenie Ninja Gaiden miałoby odpowiadać japońskie studio Platinum Games, autorzy między innymi ciepło przyjętego NieR: Automata. Na ten moment to jedynie plotka, ale nie da się ukryć, że byłby to interesujący wybór.

https://twitter.com/Shpeshal_Nick/status/1594129311413415936