Fall Guys - nadciąga trzeci sezon! Zwiastun przedstawia Tajemnice Głębin

fot. Epic Games

Już 22 listopada w Fall Guys wystartuje nowy, trzeci sezon rozgrywek. Będzie on zatytułowany Tajemnice Głębin i zabierze graczy do starożytnego, podwodnego miasta. Do gry trafi między innymi pięć zupełnie nowych rund, takich jak Wybuchowa Atlantyda, gdzie będziemy unikać wybuchających kul czy Puzzlowa Ścieżka, w której zmierzymy się z ciągle zmieniającymi się labiryntami.

Oprócz tego nie zabraknie również zupełnie nowej przepustki sezonowej zawierającej sto poziomów z nagrodami, a także kolejnych kosmetycznych elementów do odblokowania. Wśród nich znajdą się między innymi kostiumy SpongeBoba Kanciastoportego, Fasolkowego dovakhiina oraz Ultramana. Listę nowości domyka ograniczone czasowo wydarzenie o nazwie Bierzmy się za Krakena.

Poniżej możecie zapoznać się ze zwiastunem, który prezentuje Tajemnice Głębin.