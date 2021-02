Nintendo Direct zapowiedziane! Transmisja będzie trwać około 50 minut

Nintendo

Fani Nintendo od dłuższego czasu narzekali na brak dużej, konkretnej transmisji z cyklu Nintendo Direct. Japońska firma przez kilka lat organizowała je regularnie, jednak w czasach pandemii koronawirusa zrezygnowano z takich wydarzeń na rzecz mniejszych, poświęconych konkretnym tytułom czy wydawcom. Niespodziewanie jednak zapowiedziano, że już 17 lutego doczekamy się pełnoprawnego Nintendo Direct. Prezentacja ma trwać 50 minut i w jej trakcie dowiemy się czegoś więcej na temat gier już obecnych na rynku (jako przykład podano Super Smash Bros. Ultimate, możemy więc założyć, że poznamy kolejną grywalną postać), a także tych, które trafią na Switcha w pierwszej połowie roku.

Czego możemy się spodziewać? Przede wszystkim kolejnych detali na temat Bravely Default 2 i Monster Hunter Rise z premierami odpowiednio w lutym i marcu. Bardzo prawdopodobne są zapowiedzi portów SnowRunner, Tales from the Borderlands i The Great Ace Attorney, bo te produkcje doczekały się przyznania kategorii wiekowej na tajwańskiej stronie. Internauci liczą też na jakieś niespodzianki związane z serią The Legend of Zelda, która w tym roku obchodzi swoje 35. urodziny.

Transmisję będzie można śledzić poniżej. Jej start zaplanowano na 17 lutego o godzinie 23:00 polskiego czasu.