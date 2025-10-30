Powstanie kinowe uniwersum... Nintendo? Franczyza obejmie nie tylko Mario

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Universal Pictures

Reklama

Pojawiły się doniesienia o potencjalnej szerszej współpracy Nintendo i studia Illumination. Ten duet stworzył już wspólnie animację Super Mario Bros, która zadebiutowała w kinach w 2023 roku i ma już zapowiedziany sequel. Wygląda na to, że to nie jedyne wspólne plany obu korporacji.

Nintendo i Illumination - potencjalna dalsza współpraca

Według scoopera MyTimeToShineHello, ma powstać duże, wspólne kinowe uniwersum dla Mario i jego przyjaciół. Film o Donkey Kongu ma być w fazie aktywnego rozwoju, zaś w planach mają być również spin-offy Luigi's Mansion (prawdopodobnie na podstawie serii gier o tym samym tytule) i Princess Peach (bliżej nieokreślony). Później mają zostać wprowadzone kolejne postacie z Nintendo, które otrzymałyby własne filmy, zaś całość miałaby zostać skumulowana w dużym evencie (na zasadzie np. Avengers: Koniec gry w MCU) na podstawie kultowej gry Super Smash Bros.

Na razie jedyną oficjalnie potwierdzoną nadchodzącą animacją Illumination z postaciami od Nintendo jest zapowiedziane na końcówkę 2026 roku Super Mario Galaxy Movie. Już wcześniej pojawiały się doniesienia o filmie Donkey Kong, jednak do teraz nie doczekaliśmy się oficjalnego komentarza na ten temat.

Super Mario Bros. Film dostępny jest do obejrzenia na Netflixie.

Kontynuacja Super Mario Bros. Film zapowiedziana. Tytuł, data premiery i teaser - plotki się myliły