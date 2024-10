Nintendo Music przeniesie znaną z gier muzykę na urządzenia mobilne

fot. Nintendo

Nintendo nie przestaje zaskakiwać. Chociaż decydowana większość fanów marki wyczekuje zapowiedzi następcy Switcha, to gigant z Kyoto najpierw zdecydował się wypuścić na rynek nietypowy budzik, a teraz ujawnił... aplikację do odtwarzania muzyki z popularnych gier. Mowa o Nintendo Music, które zawiera utwory między innymi z takich produkcji, jak Pikmin 4, Animal Crossing: New Horizons, Metroid Prime, The Legend of Zelda: Breath of the Wild czy Mario Kart 8: Deluxe.

Do uzyskania dostępu do biblioteki Nintendo Music konieczne jest posiadanie aktywnej subskrypcji Nintendo Switch Online. Aplikacja pozwala również między innymi na odtwarzanie w tle, tworzenie playlist czy pobieranie muzyki, by następnie odtwarzać ją w trybie offline. Zadbano nawet o rozszerzanie utworów do 15, 30 lub 60 minut, a nawet... filtrowanie treści, które można byłoby uznać za spojlery.

Nintendo Music możecie pobrać z Google Play lub App Store.