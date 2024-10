World of Warcraft - Blizzard reaguje na krytykę. Gracze będą szybciej zdobywać urodzinowe żetony

fot. Blizzard Entertainment

23 października na europejskich serwerach World of Warcraft wystartowało wydarzenie z okazji 20. urodzin tego MMORPG. W ramach eventu gracze mogą zdobywać nową walutę w postaci żetonów Bronze Celebration Tokens, które następnie można przeznaczyć na zakup przedmiotów kosmetycznych, w tym odświeżonych, kultowych zestawów pancerza.

Niestety nie wszystkim do gustu przypadło tempo, w jakim te żetony się zdobywa. Blizzard postanowił jednak szybko i sprawnie zareagować na głosy krytyki i po tygodniu pojawiła się stosowna łatka. Od teraz za wykonywanie różnego rodzaju zadań w Khaz Algar zdobędziemy znacznie więcej Bronze Celebration Tokens niż do tej pory, co powinno pozwolić na zdobycie wszystkich nagród znacznie szybciej. Różnice są ogromne - przykładowo za cotygodniowe questy z Dornogal otrzymamy po 10 tokenów, a nie jedynie 2, tak jak wcześniej.

Warto natomiast przypomnieć, że pośpiech w tym przypadku raczej nie jest potrzebny. Urodzinowe wydarzenie potrwa aż do stycznia 2025 roku.