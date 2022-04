Nintendo Switch Online z klasykami z Game Boya i Game Boya Advance? Lista gier wyciekła do sieci

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. pexels.com

Wygląda na to, że Nintendo zamierza w dalszym ciągu rozwijać swoją usługę Nintendo Switch Online o kolejne retro platformy. Na 4chanie opublikowano pliki, które mają pochodzić z egzemplarza deweloperskiego Switcha. Wśród nich odkryto emulatory konsol Game Boy oraz Game Boy Advance nazwane "Sloop" oraz "Hiyoko". Autorem obu tych aplikacji rzekomo jest Nintendo Europe Research & Development, czyli paryski oddział japońskiej firmy, który w przeszłości przygotowywał między innymi emulatory wykorzystywane na Wii U.

Wiarygodności powyższym doniesieniom dodają screeny, które na Twitterze umieścił Trash_Bandatcoot.

https://twitter.com/trashbandatcoot/status/1516111117642252288

Inny użytkownik Twittera, niejaki MondoMega, opublikował zaś listę gier, które były przetestowane pod kątem działania na emulatorach. Warto jednak zaznaczyć, że niekoniecznie wszystkie z nich zadebiutują w ramach usługi, bo niektóre z nich mogły być po prostu wykorzystywane w wewnętrznych testach.

https://twitter.com/Mondo_Mega/status/1516150992152440833

Przypominamy, że aktualnie Nintendo Switch Online oferuje dostęp do gier z konsol NES i SNES. W droższym pakiecie, Nintendo Switch Online + Expansion Pass, dostępne są również tytuły z N64 oraz cyfrowe dodatki do Animal Crossing: New Horizons i Mario Kart 8: Deluxe.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.