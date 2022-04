No More Heroes 3 trafi na PC i konsole PlayStation oraz Xbox. Premiera jeszcze w tym roku

fot. Marvelous Inc.

No More Heroes 3 jeszcze tej jesieni doczeka się portu na PC oraz konsole PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X. Poinformowały o tym firmy Grasshopper Manufacture oraz XSEED Games, czyli odpowiednio twórcy i wydawca gry.

Nowe wersje mają zaoferować wyższą rozdzielczość oraz płynność zabawy, a także krótsze czasy ładowania. To bardzo dobre wiadomości, bo sama gra była naprawdę solidna, ale cierpiała z uwagi na ograniczoną moc Switcha. Więcej na ten temat możecie dowiedzieć się z naszej recenzji tego tytułu.

Warto również wspomnieć o fizycznym wydaniu Day One, które dostępne będzie w cenie 59,99$. W jego skład, poza samą grą na wybraną platformę, trafi też 70-stronnicowy artbook, płyta z wybranymi utworami ze ścieżki dźwiękowej oraz rejestracja z Santa Destroy. Wszystko to w kolekcjonerskim pudełku z grafiką autorstwa Yusuke Kozakiego.

